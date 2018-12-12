В США палата представителей «поработала» над «Северным потоком — 2»

Вашингтон, , 03:50 — REGNUM Резолюция против строящегося газопровода «Северный поток — 2» принята депутатами американской палаты представителей, сообщает 12 декабря Bloomberg.

В резолюции говорится об опасности, которую якобы несет «Северный поток — 2» как для европейцев, так и для США. В связи с этим американцы призвали партнеров в Европейском союзе отвергнуть сотрудничество в Москвой по газопроводу.

В документе депутаты также обращаются к президенту Дональду Трампу, чтобы он задействовал «все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский госдеп призвал другие страны и компании не иметь дел с «Северным потоком — 2». Против этого проекта американцы собираются ввести санкции и сейчас находятся в процессе их формирования.

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