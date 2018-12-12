Госдеп позвал «правительства и компании» дружить против «Северного потока»

Вашингтон, , 03:24 — REGNUM Призыв к другим странам обращаться в Вашингтон по поводу санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» прозвучал из уст Фрэнсиса Фэннона, заместителя американского госсекретаря по вопросам использования энергоресурсов, сообщает Bloomberg.

«Мы продолжаем рассматривать возможные санкционные действия и призываем правительства или компании обращаться к нам, если у них будут вопросы по этому процессу», — заявил чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 декабря Фэннон заявил, что «Северный поток — 2» не устраивает Вашингтон по той причине, что это не экономические проект, а «политический инструмент» Москвы.

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