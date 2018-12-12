В Китае был задержан бывший канадский дипломат, госдеп США обеспокоен

Пекин, , 03:06 — REGNUM Правоохранительные органы Китая задержали бывшего канадского дипломата Майкла Коврига, который последнее время сотрудничал с «Международной кризисной группой» ICG. Она и сообщила об аресте канадского гражданина.

Правозащитники заявляют, что уже делают все возможное, чтобы выяснить подробности задержания дипломата в Китае и добиться его скорейшего освобождения. Позже министр общественной безопасности Канады Рульф Гудэйл и канадский премьер-министр Джастин Трюдо подтвердили информацию о задержании Коврига, который в 2014—2016 годах занимал должность вице-консула канадского посольства в Пекине.

Свою обеспокоенность задержанием канадца выразил и американский госдеп США. Замглавы пресс-службы госдепа Роберт Палладино призвал Китай прекратить задержания иностранных граждан по надуманным поводам и призвал Пекин соблюдать права человека.

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Напомним, 1 декабря 2018 года финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу была арестована в Канаде по требованию властей США. Руководство китайской корпорации добивается освобождения своего топ-менеджера под залог.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря МИД КНР прокомментировал арест финдиректора Huawei в Канаде. Согласно словам официального представителя китайского дипведомства, корпорация Huawei никогда до этого не имела никаких проблем с органами безопасности иностранных государств.

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