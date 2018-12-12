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Додон раскрыл детали амнистии для молдавских гастарбайтеров в России

Политика

Он также рассказал о планах Путина посетить Молдавию и желании за несколько лет разрешить конфликт с Приднестровьем

Кишинёв, 12 декабря 2018, 02:20 — REGNUM  Президент Молдавии Игорь Додон раскрыл детали второй миграционной амнистии для молдавских гастарбайтеров в России. Как сообщил Додон в ходе «прямой линии» в Кишиневе, под нынешнюю миграционную амнистию подпадают 160 тыс. граждан Молдавии, нарушивших российской законодательство и получивших запрет на въезд, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чтобы воспользоваться амнистией, рассказал Додон, граждане Молдавии, находящиеся на территории России, должны выехать в Молдавию не позже 23 февраля (24 февраля в Молдавии пройдут парламентские выборы — прим. ИА REGNUM ), и могут вернуться в Россию не ранее 1 марта.

Додон сообщил также, что президент России Владимир Путин может в следующем году посетить Молдавию. Кроме того, президент Молдавии выразил уверенность, что при помощи России в течение нескольких лет удастся решить «проблему Приднестровья». А в ходе обсуждения условий молдавско-приднестровского урегулирования, по его словам, может обсуждаться и повышение статуса русского языка в Молдавии.

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