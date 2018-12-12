Додон раскрыл детали амнистии для молдавских гастарбайтеров в России

Кишинёв, , 02:20 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон раскрыл детали второй миграционной амнистии для молдавских гастарбайтеров в России. Как сообщил Додон в ходе «прямой линии» в Кишиневе, под нынешнюю миграционную амнистию подпадают 160 тыс. граждан Молдавии, нарушивших российской законодательство и получивших запрет на въезд, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чтобы воспользоваться амнистией, рассказал Додон, граждане Молдавии, находящиеся на территории России, должны выехать в Молдавию не позже 23 февраля (24 февраля в Молдавии пройдут парламентские выборы — прим. ИА REGNUM ), и могут вернуться в Россию не ранее 1 марта.

Додон сообщил также, что президент России Владимир Путин может в следующем году посетить Молдавию. Кроме того, президент Молдавии выразил уверенность, что при помощи России в течение нескольких лет удастся решить «проблему Приднестровья». А в ходе обсуждения условий молдавско-приднестровского урегулирования, по его словам, может обсуждаться и повышение статуса русского языка в Молдавии.