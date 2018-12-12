Пушков: Бабченко — фейк года

Москва, , 00:43 — REGNUM Решение журнала Time сделать убитого журналиста Джамаля Хашогги «Человеком года» понятен, а включение Аркадия Бабченко в список пострадавших журналистов — нет, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Тайм» объявил «Человеком года» убитого Хашогги, поместив его на обложку журнала, плюс группу пострадавших журналистов, в которую включил Бабченко. Выбор Хашогги логичен. Но вопрос: как среди них оказался Бабченко? Ведь он лежал в луже не своей, а свиной крови. Фейк года — точно», — заявил сенатор.

Напомним, инсценировка убийства Аркадия Бабченко в июне 2018 года, которую украинские политики и СМИ превратили в фальшивую новость, вызвала возмущение у журналистов, правозащитников и политических деятелей со всего мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря американский журнал Time объявил убитого в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогги «Человеком года — 2018». Также к этому титулу был приложен список журналистов из различных стран мира, пострадавших за свою профессиональную деятельность.

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