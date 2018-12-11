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Власти Венесуэлы обвиняют арестованного немецкого журналиста в шпионаже

Политика

Билли Сикс был арестован в городе Пунто Фихо 17 ноября

Берлин, 11 декабря 2018, 23:39 — REGNUM  Немецкого журналиста, арестованного властями Венесуэлы, обвиняют в шпионаже, 11 декабря передает агентство Associated Press.

По свидетельству семьи журналиста-фрилансера Билли Сикса, ему предъявлены обвинения в шпионаже и посягательстве на конституционный строй.

Отец арестованного Эдвард Сикс утверждает, что его сын путешествовал по миру в течение 12 лет в качестве независимого журналиста и никогда не занимался чем-либо предосудительным.

«Он никогда не прикасался к оружию, никогда не участвовал ни в каких демонстрациях. Он просто ходил по улицам. Он разговаривал с обычными людьми. Он задавал им вопросы и размещал их в интернете», — сообщил Эдвард Сикс журналистам.

Билли Сикс был арестован властями Венесуэлы в городе Пунто Фихо 17 ноября. Информации о его нынешнем местонахождении нет ни у семьи, ни у МИД Германии.

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Политический кризис в Венесуэле
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