Киев будет бороться с разведкой РФ вместе с «евроатлантическими партнёрами»

Киев, , 22:52 — REGNUM Служба внешней разведки Украины выходит из соглашения о сотрудничестве между разведывательными службами СНГ, сообщила 11 декабря пресс-служба ведомства.

«По поручению президента Украины начата процедура выхода из Соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ в сфере разведывательной деятельности от 1992 года», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что «участие украинской разведки в этом договоре наряду с российскими спецслужбами является абсурдным».

Сообщается, что Служба внешней разведки Украины намерена «вместе со своими партнёрами по Евроатлантическому разведывательному сообществу и в дальнейшем продолжить активную работу, направленную на выявление и нейтрализацию деструктивной деятельности российских спецслужб».

Напомним, накануне президент Украины Пётр Порошенко подписал ранее принятый Верховной радой закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией с 1 апреля 2019 года. Одновременно с этим Порошенко поручил МИД Украины вести дельнейшую работу по «инвентаризации договорно-правовой базы с Россией».

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