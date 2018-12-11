Медведев изменил состав комиссии по развитию Арктики

Салехард, , 22:42 — REGNUM Состав Государственной комиссии по вопросам развития Арктики изменён. Об этом 11 декабря на Ямале во время совещания по развитию арктического региона заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Возглавил её вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Новый состав комиссии опубликован на официальном сайте правительства страны.

«Комиссия станет более компактной, при этом она должна быть, естественно, деловой, её работа должна быть более интенсивной, учитывая масштабность задач», — надеется Дмитрий Медведев.

Также он добавил, что для развития инфраструктуры, для инвестиционных проектов в Арктике нужно применять самые разные инструменты. В том числе это может быть и международная кооперация. Вышедший после открытия третьей очереди на полную проектную мощность завод «Ямал СПГ» Медведев назвал одним из примеров такой кооперации.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев назвал способ загрузить Северный морской путь