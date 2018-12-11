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NBC: Бутина признала себя виновной в нарушении закона США об иноагентах

Политика

Российская гражданка пошла на сделку со следствием

Вашингтон, 11 декабря 2018, 22:39 — REGNUM  Арестованная в США российская гражданка Ольга Бутина, по данным американских СМИ, согласилась пойти на сделку со следствием и признать себя виновной в сговоре с целью нарушить американский закон об иностранных агентах. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает NBC со ссылкой на соглашение обвинения и защиты.

По данным СМИ, в рамках соглашения со следствием Бутина может получить минимальный срок — до полугода тюрьмы, а затем депортирована из США.

Уточняется, что Бутина якобы готова признать себя виновной в сговоре с неназванным гражданином США ради работы по указанию некоего российского чиновника «с целью создания неофициальных каналов коммуникации с американцами, имеющими власть и влияние в политике Соединённых Штатов, на пользу России».

Напомним, ранее телеканал АВС сообщил, что Бутина согласилась признать себя виновной по некоторым пунктам выдвинутого против неё обвинения и пойти на сделку со следствием.

Ближайшие слушания по делу Бутиной пройдут 12 декабря.

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