ВВС Ирака нанесли удар по позициям ИГИЛ* в Сирии

Багдад, , 22:43 — REGNUM Военно-воздушные силы Ирака нанесли удар по позициям «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, 11 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению военного командования, в результате двух атак вблизи сирийско-иракской границы ВВС были «накрыты» скопления из 30 и 14 террористов.

Предположительно, все боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были уничтожены авиаударами.

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