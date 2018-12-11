Торговая война Китая и США спишет всё и даст заработать всем

Александр Шпунт, , 22:22 — REGNUM

Сегодня на Капитолийском холме было объявлено, что законодатели США достигли соглашения по вызвавшему ожесточенные споры новому законопроекту о фермерских хозяйствах, в котором Белому дому и республиканскому меньшинству пришлось пойти на заметные уступки новым хозяевам конгресса, демократам, и за которые в итоге будет платить американский бюджет.

Но причины, вызвавшие к жизни и сам законопроект, и ожесточенные споры вокруг него — вовсе не традиционное перетягивание бюджетного одеяла между партийными лоббистами Холма, а катастрофические для агропроизводителей Америки изменения за десятки тысяч километров от Тихоокеанского побережья США — в Китае.

Соглашение между республиканцами и демократами о важнейшем законодательном акте предлагает определенную финансовую уверенность фермерам, уже сегодня страдающим от последствий будущей торговой войны США с Китаем. Эта торговая война наглядно показала, что если Китай для Америки сегодня — кузница, то Америка для Китая — житница, и торговая война закрывает рынки сбыта не только металлургам Гуйчжоу, но и фермерам Огайо.

Усыхание внутреннего спроса в КНР, ставшее, как и замерзание внешней торговли, важнейшим и уже случившимся итогом пока еще не начавшейся торговой войны с США, вгоняет сельскохозяйственный сектор Америки в жесточайший коллапс.

Проще всего это показать на примере сои.

Америка — крупнейший мировой экспортер этого важнейшего сельскохозяйственного товара. Экспорт сои приносит США $22,8 млрд. Одновременно, Китай — также мировой лидер, но уже в соевом импорте — страна закупает этого продукта на $34 млрд, что составляет две трети от общего объема потребления сои в Поднебесной.

Экспорт американской сои составляет около трети в китайском импорте — примерно на $12,4 млрд долларов, что делает соевые бобы вторым по величине товаром в структуре экспорта Соединенных Штатов в Китай — после самолётов.

Рост спроса на сою вызван изменениями в укладе жизни китайцев, напрямую связанными с бурным экономическим ростом — в частности, ростом спроса на мясо. Заработавшие полновесные доллары на экспорте в США кроссовок, сотовых телефонов и игрушек китайские потребители переключаются с растительной диеты с преобладанием риса на мясной рацион, где важную роль играют свинина, птица и говядина.

Китайское производство мяса этих трех видов увеличилось на 250 процентов с 1986 по 2012 год и, по прогнозам, к концу текущего десятилетия увеличится еще на треть. Однако Китай не в состоянии производить достаточное количество кормов для животных, поэтому стране необходимо соевые бобы импортировать.

Все это работало до первых залпов торговой войны.

Согласно данным, опубликованным главным таможенным управлением Китая в понедельник, экспорт Китая в США увеличился на 9,7% в годовом исчислении, а вот импорт сократился на 25%. В результате положительное сальдо торгового баланса Китая с США выросло до нового максимума в $35,5 млрд в прошлом месяце. Китайские компании-экспортеры насколько это возможно забрасывали в Америку товары, не обращая внимание на реальный текущий спрос, чтобы максимальными складскими запасами подготовиться к угрожающему повышению тарифов в новом году.

Но ожидание лавинообразного сокращения экспорта китайских товаров в Америку, которое неизбежно наступит в первый же день нового года, уже сейчас резко охладило внутренний спрос в Поднебесной. Обыватель стал больше сберегать и меньше тратить. Более шести месяцев падают продажи автомобилей. Опубликованная две недели назад статистика Центрального банка КНР говорит, что в октябре рост расходов китайцев на продукты питания первой необходимости и другие потребительские товары был самым слабым за пять месяцев, а рост продаж недвижимости — самым медленным за полгода.

В частности, импорт соевых бобов в Китай упал на 38 процентов. И это американская соя — с полей фермеров Айовы, Иллинойса, Огайо и частично Миссури и Канзаса. По данным Блумберг, цены на сою опустились в цене до $834,25 за 5000 бушелей (или 136 тонн). Стоимость соевой муки снизилась до $323 за тонну, а уровень цен на соевое масло вернулся к значениям 2015 года — $29,08 за фунт.

Спасать американских фермеров от американского президента, развязавшего торговую войну, предстоит американскому бюджету. И конгресс ему в том в помощь.

В результате сложнейших переговоров, битвы за каждый процентный пункт, снято поддержанное президентом Дональдом Трампом предложение об ужесточении ограничений на выдачу талонов на питание, — важнейшего инструмента поддержки агропроизводителей США, с одной стороны, и снятия социальной напряженности — с другой. Соединенные Штаты давно и прочно сидят на талонной системе — в самой богатой экономике мира талоны на питание получают более 40 миллионов человек, или около 14 процентов от общей численности населения США.

Законопроект также расширит право на специальные личные субсидии на племянников, племянниц и двоюродных братьев зарегистрированных фермеров. В настоящее время близкие родственники фермера могут иметь право на субсидии до $125 000 на человека на основе так называемого активного участия в получении урожая — даже если они имеют другое основное место работы. Но раньше это касалось только непосредственно членов семьи фермера, — супругов, детей, братьев и сестер — что было логично: на ферме никто не сидит без работы.

Новое правило сразу же подверглось резкой критике борцов с социальным иждивенчеством. Оппоненты утверждают, что новый закон будет применим к людям, которые даже никогда не были на ферме и не планируют ее посетить. В конечном итоге субсидии окажутся в кармане городских «пожирателей пособий» — таких же, кто громил кварталы в Фергюссоне и Балтиморе. Демократическое большинство конгресса, в структуре избирателей которого гораздо больше пожирателей пособий, чем в электорате республиканцев, защищало проект закона тем, что

«фермерство больше не сводится к тому, чтобы сидеть верхом на тракторе, и… предоставление большему количеству членов семьи права на помощь может помочь привлечь молодое поколение к ведению сельского хозяйства».

Кто бы ни оказался прав в споре республиканцев и демократов, один факт уже можно считать бесспорным. Полномасштабная торговая война США и Китая еще даже не началась, а американский и китайский бюджет уже платят за нее.