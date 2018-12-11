Минюст РФ дал ЕСПЧ информацию об арестованных украинских моряках

Москва, , 22:16 — REGNUM Министерство юстиции Российской Федерации отправило в Европейский суд по правам человека данные о задержании украинских моряков после украинской провокации в районе Керченского пролива. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба Минюста РФ.

В сообщении сказано, что Минюст отправил в ЕСПЧ ответы властей РФ на вопросы об обстоятельствах задержания 24 украинских граждан, находившихся на борту кораблей ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые были задержаны российскими пограничниками во время неудавшейся украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября.

Отмечается, что у украинских моряков нет жалоб на условия содержания в российской тюрьме, доступ к юридической помощи у них имеется.

Троим украинским морякам, которые получили легкие ранения в ходе задержания, была оказана необходимая медицинская помощь.

Стоит отметить, что украинское министерство иностранных дел также сообщило, что у арестованных украинских моряков нет жалоб на содержание в российском СИЗО.