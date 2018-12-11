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Свердловская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу

Политика

Проверка в отношении неё завершена

Свердловская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу
Иллюстрация: Департамент информационной политики Свердловской области
Ольга Глацких

Екатеринбург, 11 декабря 2018, 22:10 — REGNUM  В Свердловской области чиновница Ольга Глацких вернулась на рабочее место. Об этом сообщают местные СМИ.

Как следует из скана распоряжения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева №251-РГ. Согласно ему, проверка в отношении чиновницы окончена, и с 10 декабря она возвращена на работу в качестве директора областного департамента молодёжной политики.

Официальных комментариев пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольга Глацких в начале ноября оказалась в центре скандала. На круглом столе в Кировграде она заявила о том, что государство ничего не должно молодёжи и не просило их родителей рожать.

После разразившегося скандала её отстранили от работы и начали служебную проверку. А 10 декабря стало известно о том, что на базе областных министерства общего и профобразования и департамента молодёжной политики создаётся новое министерство.

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Скандал с чиновницей Ольгой Глацких и последствия
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