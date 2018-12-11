Свердловская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу

Екатеринбург, , 22:10 — REGNUM В Свердловской области чиновница Ольга Глацких вернулась на рабочее место. Об этом сообщают местные СМИ.

Как следует из скана распоряжения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева №251-РГ. Согласно ему, проверка в отношении чиновницы окончена, и с 10 декабря она возвращена на работу в качестве директора областного департамента молодёжной политики.

Официальных комментариев пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольга Глацких в начале ноября оказалась в центре скандала. На круглом столе в Кировграде она заявила о том, что государство ничего не должно молодёжи и не просило их родителей рожать.

После разразившегося скандала её отстранили от работы и начали служебную проверку. А 10 декабря стало известно о том, что на базе областных министерства общего и профобразования и департамента молодёжной политики создаётся новое министерство.