В Грузии заработал сайт для банковских должников

Тбилиси, , 22:08 — REGNUM В Грузии заработал, наконец, сайт, на котором размещены данные должников банков и различных финансовых организаций.

Сайт работает в закрытом режиме, а это значит, что каждый может проверить наличие в списках только самого себя, либо тех, чьи данные ему известны. Для этого в специальное окошко вводятся личный (персональный номер) и дата рождения гражданина, и после подтверждения действия на сайте выдается информация о наличии или отсутствии его в списках. Также выдается количество взятых тем или иным гражданином кредитов и общая сумма его долгов. Общие списки всех заемщиков, которым будут погашены долги, сайт не публикует.

Сайт создан фондом «Карту», о чем свидетельствует логотип в левом верхнем углу страницы, а данные должников пока предоставлены только 6 коммерческими банками.

Внизу странички указано общее число внесенных в списки заемщиков — более 407 тысяч человек, общее количество взятых ими кредитов — более 670 тысяч, и общая сумма всех задолженностей — более 3,1 млрд лари.

По информации создателей сайта, погашение долгов начнется с 15 декабря, о чем каждый заемщик сможет узнать лично, зайдя на свою страницу сайта. Процесс списания долгов продлится до 31 декабря, после чего сайт прекратит функционирование.

Напомним, что незадолго до второго тура выборов президента Грузии премьер-министр Мамука Бахтадзе сообщил гражданам о новой инициативе правительства — списании долгов тем, кто взял банковские кредиты до 1 января 2018 года и в течение какого-то времени по каким-либо причинам не мог погашать эти задолженности. По информации премьера, таких должников должно быть около 600 тысяч человек, а общая сумма задолженности, которая будет списана, составит около 1,5 миллиарда лари. Населению было обещано, что списание долгов начнется с 15 декабря и закончится 31 декабря, но сайт, на котором каждый сможет проверить наличие или отсутствие себя в списках, заработает с 3 декабря.

Также было объявлено, что долги будут списаны «при содействии» основанного председателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили. После такого объявления многие решили, что долги граждан банкам и микрофинансовым организациям заплатит фонд Иванишвили. Сайт заработал только 10 декабря вечером, а общая сумма задолженностей населения более чем в два раза превысила сумму, которую премьер обещал списать.

Отметим также, что международные наблюдатели и западные партнеры неодобрительно отнеслись к подобной инициативе, объявленной в период между первым и вторым турами выборов президента, и отметили, что это заявление можно рассматривать как попытку подкупа избирателей.