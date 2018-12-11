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Украина получила 0,5 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза

Политика

Отдавать кредит придётся в 2033 году

Киев, 11 декабря 2018, 22:00 — REGNUM  Еврокомиссия перечислила Украине первый транш в размере 500 млн евро, сообщило министерство финансов Украины 11 декабря на официальном сайте.

В министерстве отметили, что транш выдан под 1,25% и должен быть погашен в апреле 2033 года. Деньги были направлены в государственный бюджет, а также на обеспечение нескольких проводимых в стране реформ.

Кредит имеет ряд условий, в частности, Украина должна бороться с коррупцией, реформировать систему государственного управления, налоговую систему и систему управления финансами.

Напомним, Еврокомиссия одобрила решение о выдаче нового кредита для Украины в конце ноября 2018 года. Во многом на это решение повлиял позитивный отзыв экспертов МВФ, изучивших принятый на Украине бюджет на 2019 год.

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Украина и МВФ
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