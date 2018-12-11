Командир одного из задержанных кораблей ВМС Украины отказался от показаний

Москва, , 21:42 — REGNUM Командир одного из задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины Денис Гриценко не признал своей вины и отказался от дачи показаний. Об этом 11 декабря сообщил его адвокат Николай Полозов.

«Сегодня были следственные действия, мой клиент отказался давать показания и не признал вину», — приводит его слова ТАСС.

Адвокат также сообщил, что следствие в настоящее время рассматривает ходатайство защиты о разрешении свидания военнослужащего с родственниками.

Как передавало ИА REGNUM, 25 ноября в Керченском проливе были задержаны три украинских военных судна, которые вторглись в территориальные воды России и отказывались подчиняться требованиям российских пограничников.

Члены экипажей кораблей в составе 24 человек помещены под арест. Ранее ФСБ России обнародовала кадры допроса некоторых из моряков, в ходе которого те признали, что осознанно осуществили провокацию в Керченском поливе по распоряжению своего руководства.

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