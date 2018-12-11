Медведев назвал способ загрузить Северный морской путь

Салехард, , 21:35 — REGNUM Развитию Северного морского пути будет способствовать запуск крупных, якорных проектов. Об этом на прошедшем на Ямале совещании по развитию российской Арктики заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

«Мы должны сосредоточить усилия на реализации крупных, якорных, как принято говорить, проектов. Их запуск создаст совершенно иные условия для развития Северного морского пути и потребует его круглогодичной загрузки. Так мы сформируем и долгосрочный заказ, что для нас тоже очень важно, на танкерный и ледокольный флот», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что Россия активно наращивает присутствие в Арктике, а в качестве одного из крупных проектов назвал завод «Ямал СПГ», третья очередь которого была запущена 11 декабря на Ямале. Глава правительства России констатировал, что «Ямал СПГ» теперь вышел на полную мощность в 16,5 млн тон сжиженного природного газа ежегодно.

Также Дмитрий Медведев подчеркнул, что Арктика имеет для России стратегическое значение. С помощью неё решаются задачи обеспечение экономических интересов страны и национальной безопасности.

Упомянул председатель правительства России и о том, что в разных уголках Арктики последовательно формируются точки роста. Впереди — промышленное освоение арктического шельфа, а также развитие технологий, которые позволят использовать богатейшую ресурсную базу этого региона более эффективно. Также Дмитрий Медведев назвал уникальными многие месторождения. Здесь найдены в том числе и запасы стратегических металлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в посёлке Сабетта на Ямале была открыта третья очередь завода «Ямал СПГ». Также Дмитрий Медведев провёл совещание по развитию Арктики, на которое собрались в том числе и главы арктических регионов.

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