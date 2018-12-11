Медведев призвал не забывать об экологии в Арктике

Салехард, , 21:16 — REGNUM При реализации в Арктической зоне проектов не нужно забывать об экологии. Об этом 11 декабря во время прошедшего на Ямале совещания по вопросам развития Арктики заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

«Наше присутствие в регионе не должно наносить вред окружающей среде, как это, к сожалению, было раньше. Мы уже предметно занялись расчисткой Арктики», — сказал глава правительства.

По его словам, в Арктической зоне найдено более 100 свалок, а вывезено больше 80 тыс. тонн отходов. Более 200 га земель рекультивировали. И, отметил Дмитрий Медведев, на этом работа закончиться не должна, её нужно продолжать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 декабря, на Ямале была открыта третья очередь завода по производству сжиженного газа «Ямал СПГ». Теперь завод вышел на полную проектную мощность. Участие в церемонии открытия принял и председатель правительства страны.

Добавим, первая очередь была запущена год назад, в декабре 2017 года. А в августе 2018-го запустили и вторую очередь. Примечательно, что объекты были сданы досрочно.

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