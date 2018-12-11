МИД РФ оценил «лихой комментарий» Помпео о российских Ту-160 в Венесуэле

Москва, , 20:59 — REGNUM МИД России считает заявление госсекретаря США Майкла Помпео о полёте российских бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу непрофессиональным и выходящим за рамки приличия. Об этом говорится в комментарии, распространённом 11 декабря пресс-службой ведомства.

«Обратили внимание на лихой комментарий в Twitter, сделанный государственным секретарем США Майком Помпео по поводу учебного полёта российских стратегических бомбардировщиков в Венесуэлу», — сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что формат твитов «обычно никого в США ни к чему не обязывает», и каждый пользователь «сам решает, выходить ли ему за рамки элементарных приличий», однако в данном случае речь идет об официальном лице в Вашингтоне.

«Такое явное пренебрежение нормами дипломатической этики нельзя считать «проходным эпизодом». Сказанное госсекретарём неприемлемо, не говоря уже о том, что совершенно непрофессионально», — подчеркнули в МИД.

Российские дипломаты порекомендовали властям в Вашингтоне обратить внимание на то, как расходуются их собственные средства, «прежде чем считать деньги в чужом кармане».

Напомним, ранее Майк Помпео в своём микроблоге назвал отправку российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу «разбазариванием государственных средств двумя коррупционными правительствами».

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