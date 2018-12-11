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В Брюсселе пройдёт встреча Порошенко и генсека НАТО

Политика

Столтенберг выслушает очередную порцию жалоб на Россию

В Брюсселе пройдёт встреча Порошенко и генсека НАТО
Иллюстрация: Gov.ua
Йенс Столтенберг и Петр Порошенко

Киев, 11 декабря 2018, 20:51 — REGNUM  В штаб-квартире НАТО 12−13 декабря пройдёт встреча президента Украины Петра Порошенко с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщила 11 декабря пресс-служба Североатлантического альянса.

После встречи состоится общая пресс-конференция.

Ранее Порошенко написал на своей странице в социальной сети Facebook, что он едет в Брюссель для того, чтобы в очередной раз пожаловаться на Россию, призвать страны НАТО усилить давление на РФ и оказать помощь Украине.

Напомним, 5 декабря 2018 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна продолжит блокировать заседание комиссии Украина-НАТО до тех пор, пока Украина не прекратит нарушать права венгерского меньшинства, запрещая людям получать образование на родном языке.

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