Львовский облсовет требует закрыть консульство РФ

Львов, Украина, , 20:46 — REGNUM Депутаты Львовского областного совета обратились к президенту Украины и министерству иностранных дел с просьбой закрыть генеральное консульство Российской Федерации во Львове, сообщило 11 декабря информационное агентство Укринформ.

«Требуем немедленного закрытия генерального консульства Российской Федерации во Львове по ул. Левицкого, 95. Уверены, что такие действия приведут к улучшению политической ситуации в регионе, значительно уменьшат социальную напряженность и провокации, которые совершаются агентами разведки и ФСБ России против людей, памятников украинской государственности, а также памятников выдающимся борцам за независимость Украины», — сказано в сообщении.

Напомним, 19 сентября во Львовской области был запрещён «русскоязычный культурный продукт» — кино, фильмы и другие произведения на русском языке. МИД РФ назвал этот запрет нарушением демократии и прав человека, а также призвал международное сообщество отреагировать на действия львовских властей.

Читайте также: МИД РФ: Запрет русского языка во Львове осложнит жизнь украинским политикам