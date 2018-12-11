Российские военные уничтожили в горах Таджикистана условных террористов

Душанбе, , 19:39 — REGNUM Военнослужащие российской 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, блокировали и ликвидировали условных боевиков на учениях боевой стрельбой, которые прошли в рамках альпинистской подготовки. О этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа министерства обороны России.

По легенде маневров, условная бандгруппа готовила нападение на склады с оружием и боеприпасами. При получении данных о подготовке, была поднята по тревоге оперативно переброшена в район предполагаемой атаки «террористов» усиленная батальонно-тактическая группа.

«Мотострелки на дальних подступах блокировали боевиков и в ходе специальной операции уничтожили их. Скрытное передвижение колонны бронемашин обеспечили подразделения аэрозольного противодействия и маскировки соединения. В учении приняли участие около 500 военнослужащих и было задействовано более 50 единиц техники», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, что с 10 по 16 декабря, на полигоне Ляур в Таджикистане российские военнослужащие проходят курс горной подготовки.