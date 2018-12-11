«Пушечное мясо» для Додона. Тысячи молдавских заложников ради одного лжеца

Сергей Артёменко, , 19:06 — REGNUM

Чем ближе к дате парламентских выборов в Молдавии, тем более изобретательными становятся претенденты на высшую законодательную власть в стране. В этом соревновании по-своему отличились все представители различных политических партий и направлений. Но дин из претендентов умудрился всех перещеголять по степени лицемерия, цинизма и хамского потребительского отношения к людям.

Поговорим о действующем молдавском президенте Додоне. На первый взгляд его договоренность с руководством Российской Федерации о предоставлении амнистии для находящихся в России молдавских трудовых мигрантов выглядит как реальная забота о людях. Но если внимательно присмотреться к ситуации и задаться вопросом о последствиях такого решения, то можно ужаснуться от степени цинизма этой идеи. Попробуем разобраться, куда ведет эта «дорога» для простых молдавских трудяг, вымощенная «благими намерениями» с устойчивым политическим привкусом.

Первое. Почти 170 тысяч молдавских граждан с 1 января по 24 февраля 2019 года массово и в срочном порядке должны вернуться домой, однако никто не уточнил, откуда возьмется необходимая для этого транспортно-логистическая инфраструктура. А главное, за чей счет будет сделан столь масштабный людской исход в условиях дороговизны билетов для этой категории мигрантов, особенно с учетом новогодних и рождественских праздников. Если целью такого решения было создать ажиотаж вокруг поиска доступных билетов, спровоцировать заторы и коллапс на рейсах в Молдавию разными видами транспорта и в конечном итоге разозлить людей — то задумка удалась.

Второе.С учетом объективных логистических трудностей возникает закономерный вопрос, почему столь заботливый господин президент не похлопотал об амнистии в отношении самой обездоленной группы молдавских граждан с условием их нахождения на территории России без обязательного выезда в Молдавию в жестко ограниченные сроки? Понятно, что Москва не смогла бы отказать в удовлетворении этой очевидной гуманной просьбы. Однако Додона не интересуют нужды и чаяния простых людей, они нужны ему лишь для повышения статистических показателей — не как «пушечное мясо», но как дополнительная «пушечная галочка» в избирательных бюллетенях в день голосования 24 февраля.

Третье. А что останется делать тем бедолагам, которые в силу состояния своего здоровья или родных, да и по любым иным объективным обстоятельствам не смогут покинуть Россию после 24 февраля? Судя по всему, после крайней даты эти несработавшие «пушечные галочки» и их личные проблемы никому не будут интересны. К этой части диаспоры можно не только опаздывать на три часа, но и применить всю строгость уголовно-административного законодательства России. Их обязательно осудят и обвинят в несознательности, в том, что именно эти люди стали причиной провала социалистов, поскольку они не бросили свои семьи и в общем порыве не приехали в Молдавию по велению сердца отдать голоса за своего политического «благодетеля».

Четвертое, и самое главное. Современным российским и особенно молдавским политикам пора давно понять, что нельзя столь цинично использовать свой народ. Жизнь давно доказала, что народ обладает мудростью и особым чутьем, которое наиболее остро проявляется в критические моменты. Нет сомнения в том, что люди сами сделают все нужные выводы, понимая кто и зачем использует их проблемы и жизненные неурядицы, стремясь одним политическим рукопожатием превратить их в безликую массу «пушечных галочек».