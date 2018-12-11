Партия Сальвини: Макрон поднимает дефицит до 3,5%, но в Еврокомиссии молчат

Рим, , 19:03 — REGNUM Реализация новых обещаний президента Франции Эммануэля Макрона приведет к увеличению дефицита бюджета Франции до 3,5% ВВП, заявил во вторник, 11 декабря, депутат от партии «Лига», заместитель председателя комиссии парламента по международным делам Паоло Гримольди, передает Affari Italiani.

При этом Еврокомиссия отчего-то не спешит вмешиваться в ситуацию, хотя Италии за повышение дефицита до 2,4% ВВП обещаны санкции: это доказывает, что задачей властей ЕС является не снижение долга, а политическая борьба с правительством Италии, считает Гримольди.

В свою очередь информагентство Ansa цитирует пресс-службу Еврокомиссии, где заявили, что комиссия уже дала заключение на проект бюджета Франции, а предложенные Макроном дополнительные экстренные меры будут проанализированы весной 2019 года.

Глава Европарламента Антонио Таяни в своем комментарии отметил, что сравнивать ситуацию во Франции и Италии не вполне корректно, потому что госдолг Франции значительно ниже. Вместе с тем Таяни согласился с тем, что закон должен быть един для всех, а правила ЕС не допускают превышения дефицита бюджета 3% ВВП ни при каких обстоятельствах.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.

В настоящее время стороны продолжают переговоры. Правительство Италии, вероятно, предложит Еврокомиссии снизить дефицит до 2,2% или 2% ВВП. Часть еврокомиссаров считают и такое снижение уровня дефицита недостаточным. При этом правительство намерено сэкономить на других статьях расходов, а пенсионную и другие реформы провести, как и намечалось.

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