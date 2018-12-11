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Путин допустил внесение изменений в закон о митингах

Политика

С предложением об этом к президенту обратился глава СПЧ Михаил Федотов

Путин допустил внесение изменений в закон о митингах
Иллюстрация: Kremlin.ru
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека

Москва, 11 декабря 2018, 18:56 — REGNUM  Президент России Владимир Путин считает возможным внесение изменений в закон о митингах. Об этом он заявил 11 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В ходе заседания о необходимости вернуться к обсуждению совершенствования законодательства о митингах заявил руководитель СПЧ Михаил Федотов.

По его мнению, в России необходимо формировать «культуру свободы собраний — без издевательских отказов от согласования, без неопознанных казачьих нагаек», но при этом и «без провокаций со стороны организаторов».

Владимир Путин отметил, что внесение «каких-то корректировок в закон вполне возможно». «Надо только подумать и взвешенное решение принять», — отметил он.

В то же время глава государства напомнил о скончавшейся правозащитнице Людмиле Алексеевой, которая «умела находить компромиссы», и высказал мнение, что и в условиях действующего законодательства «можно компромиссы находить, если есть желание их искать».

Напомним, в 2012 году в федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» были внесены поправки, предусматривающие обязательное согласовании демонстраций и митингов.

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Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях»
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