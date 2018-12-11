Как «расправиться с неугодными»: депутат в Чувашии ответит за «справки»

Чебоксары, , 18:45 — REGNUM Госсовет Чувашии опубликовал «информацию по итогам проверки полноты сведений» о доходах главы фракции «Справедливая Россия» Игоря Молякова. Главный оппозиционер Чувашии удостоен отдельного релиза на официальном сайте парламента, который рассказывает в основном «об участиях» в различных мероприятиях единороссов. Информация о том, что справоросс предоставил «заведомо недостоверные сведения о доходах», собрана за три года и распределена попункто и побуквенно. В отделении «Справедливой России» заявляют, что сведения о нарушениях собраны с нарушениями, часть из них «не соответствует действительности». В то же время в партии признают, что Моляковым допущены «технические недочёты», но «не было умысла что-то скрыть». И делают вывод, что «всё сделано для того, чтобы расправиться с неугодным депутатом» и «подвести имеющиеся факты под принятие решения о лишении мандата», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Тем более, что такие примеры «избавления от неугодных» в Чувашии есть.

На сайте регионального парламента в новостном разделе появилась публикация с непривычно длинным заголовком: «Информация по итогам проверки полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатом Государственного Совета Чувашской Республики Моляковым Игорем Юрьевичем за 2015, 2016 и 2017 годы». В сообщении попунктно приводится информация о том, какие именно сведения комиссия за достоверностью сведений о доходах оценила как «заведомо недостоверные и неполные».

Согласно представленной информации, в справках за 2015−2017 годы парламентарий не указал семь своих банковских счетов, десять банковских счётов супруги, а также предоставил недостоверные сведения о наличии двух счетов и 10 133,46 рублей дохода от вкладов.

В «справке о доходах за 2016 год», представленной на супругу, не указано 1 467 271,37 рублей дохода, полученного в двух банках: «а именно — безвозмездное благотворительное пожертвование банка супруге Молякова И.Ю. в размере 1 405 684 рублей и списание банком безнадежной задолженности по договору потребительского кредита в размере 61 587,37 рубля». Так же парламентарию указали на то, что он предоставил «недостоверные и неполные сведения о доходе супруги в сумме 55 401 рубля, тогда как доход супруги составил 63 411,51 рубля».

В «справках» и парламентария, и его супруги за 2016 год фигурируют земельный участок и жилой дом, которые находятся в индивидуальной собственности депутата, в то время как в декларациях указано, что в долевой собственности четы. Что касается 2015 года, то комиссия указала на то, что в «справке» супруги не указано 50 тыс. рублей, полученных от продажи земельного участка.

Новоиспечённый лидер чувашского отделения «Справедливой России», депутат Госдумы Олег Николаев, комментируя ситуацию, открыто признал, что Игорь Моляков «допустил технические недочёты при формировании своей декларации», но не всё инкриминируемое депутату «соответствует действительности».

"Дом переоформил и забыл указать, сдал документы, что называется, «по-старому». Был проблемный ипотечный кредит, он много раз обращался в банк, который таким образом поспособствовал решению вопроса, но деньги на руках не держал и не догадался, что всё это надо отразить.

Что касается банковских счетов, то нередко счета открываются автоматически при проведении различных операций, при этом человек может и не знать о том, что у него есть счёт. К примеру, когда я страховал машину, то у меня автоматически был открыт счёт. Большинство пользуется картами, но не все знают, что если открывается новый счёт, то старый продолжается числиться годами, даже если там копейки. Когда я стал депутатом, то стал выяснять, сколько у меня таких «копеечных» счетов, — оказалось около десятка, а затем потратил немало времени, чтобы закрыть их», — говорит Олег Николаев.

Но большую «озабоченность и непонимание» у депутата, который, к слову, в верхней палате парламента является членом комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, вызывает «сама процедура проведения проверки». По его словам, одним из оснований для проведения проверки является обращение от «реального лица» с указанием «неточностей в декларации».

"В данном случае ситуация, по-моему мнению, выглядит так: сначала, исходя из непонятных мотивов, комиссия сделала какие только можно запросы в надзорные, контролирующие органы и органы учёта с просьбой предоставить всю информацию об Игоре Юрьевиче Молякове, а затем сопоставила с данными, предоставленными в декларации. Причём сведения были затребованы сразу за несколько лет.

Затем, насколько мне известно, поступила анонимка в администрацию главы Чувашии, которая, в свою очередь, обратилась уже в Госсовет, который, в свою очередь, взял это под козырёк. И после этого «установили», что сведения не соответствуют действительности. То есть получается, что всё перевёрнуто с ног на голову. Честно говоря, это похоже на то, что всё сделано для того, чтобы расправиться с неугодным депутатом. Явно просматривается желание подвести имеющиеся факты под принятие решения о лишении мандата», — полагает Олег Николаев.

Парламентарий надеется, что в данной ситуации «возобладает здравый смысл»:

«Все мы люди, нам всем свойственно ошибаться и проявлять невнимательность. Технические недочёты не были умышленными, не преследовали цели скрыть что-то или утаить. На практике были случаи, когда у отдельных депутатов нарушения были гораздо масштабнее, но ограничивались предупреждением. Надеюсь, что и сейчас возобладает здравый смысл».

Отметим, что в Чувашии в 2017 году досрочно, за полгода до истечения срока полномочий, попросился в отставку региональный омбудсмен Юрий Кручинин. Накануне его отставки скандал также разразился из-за справок о доходах: ему инкриминировали, что он указал сведения о двух десятках расчётных счетов за 2014−2015 годы он. Кручинин тогда подтвердил, что действительно не указал сведения о нескольких счётах, пояснив, что это — «нулевые счета». И категорически опроверг наличие какой-либо коррупционной составляющей, считая, что реальной причиной такого давления мог стать подготовленный им доклад о реализации программы переселения из аварийного жилья, в которой указывались многочисленные факты недоработок, в том числе вопиющих.

«Если бы была какая-то коррупционная составляющая, меня бы никто не пожалел. Даже больше скажу, хотя по этому поводу надо целое интервью давать: это же способ давления на тех людей, которые не угодны», — заявлял Кручинин.