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Глава Африканского союза призвал ЕС помогать мигрантам оставаться в Африке

Политика

Проблему бедности в Африке можно победить только внутри самой Африки, констатировал Поль Кагаме

Кигали, 11 декабря 2018, 18:42 — REGNUM  Председатель Африканского союза, президент Руанды Поль Кагаме призвал европейских политиков поддерживать континент так, чтобы африканская молодежь могла оставаться в Африке, передает Affari Italiani во вторник, 11 декабря.

Проблему бедности в Африке можно победить только внутри самой Африки, а сейчас эту проблему вдвойне сложно победить потому, что континент покидает молодежь, привлеченная мифами о Европе, распространяемыми из некоторых западных стран, сказал Кагаме.

Фактически председатель Африканского союза встал на сторону Марин Ле Пен и Маттео Сальвини, которые призывают «помогать мигрантам у них дома», а не провоцировать поток экономических мигрантов в Евросоюз, как это делают нынешние власти ЕС и руководители транснациональных корпораций ради достижения своих политических и финансовых интересов, отмечают журналисты.

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Евросоюз и страны Африки
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