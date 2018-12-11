Глава Африканского союза призвал ЕС помогать мигрантам оставаться в Африке

Кигали, , 18:42 — REGNUM Председатель Африканского союза, президент Руанды Поль Кагаме призвал европейских политиков поддерживать континент так, чтобы африканская молодежь могла оставаться в Африке, передает Affari Italiani во вторник, 11 декабря.

Проблему бедности в Африке можно победить только внутри самой Африки, а сейчас эту проблему вдвойне сложно победить потому, что континент покидает молодежь, привлеченная мифами о Европе, распространяемыми из некоторых западных стран, сказал Кагаме.

Фактически председатель Африканского союза встал на сторону Марин Ле Пен и Маттео Сальвини, которые призывают «помогать мигрантам у них дома», а не провоцировать поток экономических мигрантов в Евросоюз, как это делают нынешние власти ЕС и руководители транснациональных корпораций ради достижения своих политических и финансовых интересов, отмечают журналисты.

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