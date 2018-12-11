Колесникова допросили в киевском МВД по доносу бывшего однопартийца Бойко

Киев, , 18:31 — REGNUM Сегодня, 11 декабря, украинский депутат сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Борис Колесников явился на допрос в МВД для дачи показаний по уголовному производству, открытому по доносу сопредседателя парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко.

По словам Колесникова, на действия Бойко повлияли «медицинские факторы».

«Я пришел в статусе свидетеля, как заявил следователь. Получается, стал свидетелем позора нынешней оппозиции в лице Юрия Бойко, который действительно написал заявление в полицию. Он как сопредседатель фракции Оппозиционный блок жалуется власти, с которой как бы воюет, чтобы власть не дала Оппозиционному блоку провести съезд. Это тяжело объяснимое явление, связанное, очевидно, с какими-то медицинскими факторами», — возмутился Колесников.

Он обвинил Бойко в попытке сорвать проведение съезда партии «Оппозиционный блок».

«Его основная цель — сорвать съезд, потому что это очень странное поведение. У следствия есть видео вашего канала, где указано, что он публично сказал: я никакого публичного отношения к Оппозиционному блоку не имею, я уже сопредседатель Оппозиционной платформы. Следствие использует ваши материалы в качестве доказательства, что это его заявление — полный маразм», — добавил Колесников.

Депутат также выразил уверенность, что «Оппоблоку» удастся провести съезд партии 15 декабря.

«Съезд должен быть проведен до 15 декабря. Юрий Бойко считает, что это преступление… Глупость зашкаливет», — подытожил Колесников.

Кроме того, в «Оппоблоке» обвинили Бойко в псевдооппозиционности к властям.

«При этом считаем необходимым отметить, что доносы в силовые структуры на своих бывших коллег — это поступок подлый и недостойный. Еще глупее вся эта ситуация выглядит, если обратить внимание на то, что доносы на коллег-оппозиционеров властям пишет якобы оппозиционный политик. Без сомнения, его псевдооппозиционность после этих действий стала очевидна и для рядовых партийцев, и для миллионов украинских избирателей», — говорится в заявлении партии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель «Оппоблока» Бойко подписал соглашение с внефракционным депутатом, главой партии «За жизнь» Вадимом Рабиновичем о создании парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь». При этом Бойко стал сопредседателем «Оппозиционной платформы» и кандидатом в президенты от новосозданной политсилы.

В свою очередь «Оппоблок» обвинил Бойко в сотрудничестве с властями и пообещал провести партийный съезд, на котором рассмотрят вопрос об исключении Бойко из состава партии. Напомним, ранее фракция «Оппоблок» исключила Бойко и Сергея Лёвочкина из фракции в Верховной Раде.