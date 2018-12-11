Полтавченко включен в список на избрание в совет директоров ОСК

Санкт-Петербург, , 18:22 — REGNUM Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко включен в список кандидатов для избрания в совет директоров «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК). Пост главы совета директоров ОСК был ему обещан президентом страны в день ухода из Смольного.

Как следует из документа, подписанного премьером Дмитрием Медведевым 8 декабря и опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, Георгий Полтавченко стал одним из кандидатов в качестве представителей Российской Федерации и независимых директоров в совет директоров АО «ОСК». Текущая должность Полтавченко при этом никак не указана.

Президент АО «ОСК» Алексей Рахманов также вновь предложен правительством в состав совета директоров АО.

Напомним, Георгий Полтавченко подал в отставку «по собственному желанию» 3 октября 2018 года во время пребывания президента в Санкт-Петербурге. В тот же день Владимир Путин предложил экс-губернатору возглавить совет директоров ОСК. Полтавченко с благодарностью принял это предложение.

В настоящее время пост главы совета директоров ОСК занимает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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