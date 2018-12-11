Нижегородским депутатам не разрешили возмещать их расходы из бюджета

Богородский район, Нижегородская область, , 18:07 — REGNUM Депутаты Богородска планировали на ближайшей сессии рассмотреть проект муниципального правового акта «О внесении изменения в Положение о статусе депутата Земского собрания и главы местного самоуправления Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденное Решением Земского собрания Богородского района от 18.09.2013 № 76». Документ предусматривал возмещение депутатам транспортных расходов, расходов на командировки, а также получение один раз в год в декабре материального обеспечения за счет средств местного бюджета, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Нижегородской области.

Проект акта поступил на изучение в городскую прокуратуру. Надзорное ведомство усмотрело в документе признаки коррупционной направленности.

«Ни в федеральном, ни в региональном законодательстве, устанавливающем гарантии осуществления полномочий депутатов, возможность выплаты материального обеспечения депутатам за счет средств бюджета, предусмотренных сметой на содержание представительного органа, не закреплена», — пояснили в прокуратуре.

Проект получил отрицательное заключение, на очередном заседании Земского собрания вопрос рассмотрения документа снят с повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») предлагал провести аудит средств, выделяемых на содержание собраний депутатов в регионах, а также льгот, предоставляемых региональным парламентариям. С таким предложением Милонов обратился в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина и секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

По данным депутата, в некоторых регионах зарплаты депутатов законодательных органов власти равны зарплатам депутатов Госдумы, а «количество всевозможных льгот (бесплатная служебная машина, разнообразные денежные надбавки, тринадцатые и четырнадцатые зарплаты, бесплатные авиабилеты и прочее) перекрывает самое смелое воображение».

Это совершенно неоправданно, уверен Милонов. В результате выходит, что общие затраты на обеспечение льготами и привилегиями депутатского корпуса в регионах значительно превосходят совокупные расходы на всю Государственную думу.