ЕС не смог превратиться в единое государство – профессор МГИМО

Москва, , 18:07 — REGNUM Европа в настоящее время переживает глубочайший кризис, полагает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 11 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Европа переживает глубочайший кризис — разрушается политический центр, — сказал он. — Идёт поляризация. Старые партийные системы рухнули. Во Франции, в Германии. Появляются новые. Появляются радикалы на левом и правом флангах. Центр разрушается. Европа теряет свою идентичность. [Она] не смогла создать единое государство, но многие [государства — члены ЕС] потеряли часть собственного суверенитета, и европейцы не понимают, где они живут».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телеобращением к нации в связи с массовыми акциями протеста, в ходе которого объявил о введении в стране чрезвычайного положения в социальной и экономической сфере.

Президент пообещал, что с мая 2019 года минимальный месячный размер оплаты труда во Франции будет повышен на 100 евро. Также, по его словам, с начала 2019 года перестанут облагаться налогами и социальными платежами сверхурочные рабочие часы, а к концу года будет установлена специальная премия для сотрудников, также не облагаемая налогами.

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