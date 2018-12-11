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В число людей года по версии Time вошли российские журналисты

Политика

Людьми года по версии американского журнала в 2018 году стали журналисты-«защитники»

Вашингтон, 11 декабря 2018, 17:58 — REGNUM  В список «людей года» по версии американского журнала Time вошёл ряд российских журналистов, сообщается 11 декабря на официальном сайте издания.

В числе российских граждан, фигурирующих в списке, — ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, проживающий на Украине российский журналист Аркадий Бабченко, а также редакция издания «Новая газета».

Напомним, ранее Time объявил «Человеком года — 2018» убитого в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогги и других «защитников». В эту категорию редакция издания отнесла журналистов из разных стран мира, пострадавших за свою деятельность.

Читайте ранее в этом сюжете: Журнал Time назвал «человеком года» убитого журналиста Хашогги

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