Рязанский губернатор назначил своим заместителем 35-летнего министра

Рязань, , 17:58 — REGNUM Экс-министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Анна Рослякова назначена заместителем председателя правительства региона. Как сообщила пресс-служба правительства, 11 декабря губернатор Николай Любимов представил нового заместителя.

Анна Рослякова получила служебное удостоверение на заседании правительства.

«Я желаю успеха в нелегкой работе. Уверен, что вы с ней успешно справитесь», — сказал губернатор.

Новый зампред правительства родилась в 1983 году в Рязани. Она окончила Академию права и управления Федеральной службы исполнения наказаний по квалификации «юрист». Долгое время работала в администрации областного центра, а в 2017 году перешла на пост замминистра по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области. В сентябре 2017 года была назначена врио министра, а в январе 2018 года окончательно стала возглавлять ведомство.

Сейчас на пост врио министра назначен Иван Ушаков, который работал на должности заместителя главы ведомства.