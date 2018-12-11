Парламент Литвы принял бюджет на 2019 год

Вильнюс, , 17:46 — REGNUM

Сейм Литвы сегодня, 11 декабря, принял бюджет на 2019 год, а оппозиции в лице фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы не удалось сорвать пленарное заседание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Слушания главного финансового документа года длилось весь день. Правящие в лице премьера и крестьян-зелёных обвиняли оппозицию в попытке дестабилизировать ситуацию «по заказу» Кремля. Якобы именно Россия заинтересована в хаосе в Литве и срыве реформ, которые должны вступить в силу с 1 января 2019 года.

В итоге после долгих дебатов, попыток провести ряд поправок, бюджет был принят. Он составляет 10,59 млрд евро (включая 1,921 млрд евро помощи ЕС). Расходы составляют 11,696 млрд евро. Дефицит бюджета — 1,105 млрд евро.

В бюджете запланировано увеличение пенсий (на 8%) — средняя пенсия в Литве с 1 января должна будет составить 363 евро. Зарплаты учителей с 1 сентября 2019 года должна будет вырасти на 9%, до в среднем 831 евро. На 15% предусмотрено увеличение зарплат врачей. На 100−130 евро увеличены зарплаты пожарных, на 8−10% — зарплаты пограничников, на 57−77 евро зарплаты полицейских. Повышение должно затронуть всех уставных служащих.

«Детские выплаты» — пособия всем семьям с детьми — вырастут с 30 до 50 евро в месяц за каждого ребёнка. В семьях с малым достатком выплата составит 70 евро в месяц за одного ребёнка.

Увеличена и зарплата высших руководителей. Председателя парламента сразу на 114 евро, премьера на 127 евро, а президента — на 218 евро, до 5756 евро в месяц.