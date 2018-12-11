В сирийском кантоне Африн продолжаются атаки на протурецких исламистов

Дамаск, , 17:06 — REGNUM Курдские формирования Народных защитников продолжают свою операцию «Оливковый гнев» в кантоне Африн на северо-западе сирийской провинции Алеппо. Речь идет о партизанских действиях.

8 декабря курдская «спящая» ячейка устроила засаду в районе Шера кантона Африн. В засаду попал автомобиль, в котором находился полевой командир протурецкой группировки «Дивизия Султана Мурада» Абу Аль-Мота. Он был убит, его сопровождающий — ранен.

На следующий день, 9 декабря, курдские отряды Народных защитников атаковали базу Свободной сирийской армии, которая была расположена недалеко от турецкой границы с сирийским Африном. Военная база находилась в селе Курне Бильбильского района Африна.

Под огонь опять попали исламисты из группировки «Дивизия Султана Мурада». Один боевик убит, двое ранены.

Ситуация с курдскими отрядами Народных защитников с позиции официального Дамаска выглядит достаточно сложно. С одной стороны, они сражаются с протурецкими формированиями и турецкими военными, которые оккупировали часть территории Сирии.

С другой стороны, эти курдские формирования являются ядром Сирийских демократических сил, созданных и поддерживаемых США. СДС при помощи международной коалиции во главе с США контролируют значительную часть сирийской территории к востоку от реки Евфрат и добровольно передавать Дамаску не собираются. Наоборот, Соединенные Штаты пытаются на этих землях организовать курдское квазигосударство.