Журнал Time назвал «человеком года» убитого журналиста Хашогги

Вашингтон, , 17:00 — REGNUM Американский журнал Time объявил человеком года убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста и представителя саудовской элиты Джамаля Хашогги. Об этом сказано в декабрьском номере журнала.

«Считается, что он был убит по приказу наследного принца, его смерть вызвала международный резонанс и проверку саудовского режима», — пишет журнал Time.

Напомним, что Джамаль Хашогги был зверски убит 2 октября в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция). Хашогги пытали, а затем убили сотрудники саудовских спецслужб. По всей видимости, приказ убить Хашогги отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль Сауд.

Однако саудовские власти отрицают причастность принца к убийству, и утверждают, что сотрудники саудовской разведки действовали самостоятельно. Верится в это с трудом.

Убийство Хашогги вызвало широкий общественный резонанс, так как последние годы он работал обозревателем в центральной американской газете The Washington Post. Хашогги был рьяным критиком саудовских властей и конкретно принца Мухаммеда.

Стоит отметить, что это первый случай, когда журнал Time называет человеком года мертвого человека.