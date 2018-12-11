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Журнал Time назвал «человеком года» убитого журналиста Хашогги

Политика

«Считается, что он был убит по приказу наследного принца»

Вашингтон, 11 декабря 2018, 17:00 — REGNUM  Американский журнал Time объявил человеком года убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста и представителя саудовской элиты Джамаля Хашогги. Об этом сказано в декабрьском номере журнала.

«Считается, что он был убит по приказу наследного принца, его смерть вызвала международный резонанс и проверку саудовского режима», — пишет журнал Time.

Напомним, что Джамаль Хашогги был зверски убит 2 октября в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция). Хашогги пытали, а затем убили сотрудники саудовских спецслужб. По всей видимости, приказ убить Хашогги отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль Сауд.

Однако саудовские власти отрицают причастность принца к убийству, и утверждают, что сотрудники саудовской разведки действовали самостоятельно. Верится в это с трудом.

Убийство Хашогги вызвало широкий общественный резонанс, так как последние годы он работал обозревателем в центральной американской газете The Washington Post. Хашогги был рьяным критиком саудовских властей и конкретно принца Мухаммеда.

Стоит отметить, что это первый случай, когда журнал Time называет человеком года мертвого человека.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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