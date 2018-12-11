В РАН считают связанность Сибири и Арктики национальным приоритетом

Москва, , 16:59 — REGNUM Один из семи научно-консультативных советов при Президенте РФ по реализации Стратегии научно-технологического развития России до 2030 года, возглавляемый академиком М.А.Погосяном, создает с участием РАН и ее институтов научно-технологическую программу «Связанность территорий» — сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Совет занимается формированием единого пространства страны путем развития различных коммуникаций. «Коммуникации должны планироваться как единый комплекс геолокации, навигации, транспортно-логистических схем, инфраструктуры и средств передвижения новых поколений», ― отмечает М.А. Погосян. Связанность территорий необходима для преодоления межрегиональных социально-экономических диспропорций и укрепления позиций России в мире. Арктика, Сибирь и Дальний Восток — по словам М.А.Погосяна — требуют особых подходов, отличных от центральных и южных регионов страны.

Для территорий Арктики и Сибири должны применяться космические средства связи и контроля за земной поверхностью, восстановление сети локальных авиационных перевозок. «За последние 10 лет в гражданской авиации произошла подлинная революция, появились принципиально новые летательные аппараты, в конструкции которых композитные материалы составляют 60 и более процентов, а интеллектуализация бортовых систем находится на не представимом ранее уровне», ― констатировал Михаил Погосян.

Институты Сибирского отделения РАН участвуют в развитии авиационных коммуникаций по пяти направлениям: аэродинамика крыла и планера, новые материалы, интеллектуальные системы управления, движение на сверхвысоких скоростях и перспективные силовые установки. Ученый-конструктор сообщил, в частности, что в конце ноября должна завершиться сертификация гражданского турбореактивного двигателя ПД-14, созданного с участием институтов и специалистов Сибирского отделения РАН.