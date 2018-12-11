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Более тысячи граждан РФ не пустили на Украину в связи с военным положением

Политика

В Киеве заявили, что не всем российским гражданам запрещается въезд в страну

Киев, 11 декабря 2018, 16:57 — REGNUM  Украинские пограничники с момента введения военного положения в стране запретили въезд по меньшей мере 1020 гражданам России. Об этом 11 декабря сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передаёт телеканал «112 Украина».

По его словам, въезд в страну запрещают не всем российским гражданам, и те, кто едет на Украину с гуманитарной целью, для участия в образовательных мероприятиях или в спортивных соревнованиях, «пользуются приоритетом и без лишних трудностей могут пересечь границу».

«Тем, кто не может подтвердить цель своей поездки и в отношении кого возникают сомнения, пограничники отказывают в пересечении границы», — отметил Слободян.

Как передавало ИА REGNUM, на Украине с 28 ноября действует военное положении на территории Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей, а также в Азово-Керченской акватории.

В связи с военным положением было объявлено, что въезд на Украину запрещён для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

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Военное положение на Украине
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