Борьба ФАС с унитарными предприятиями: останутся ли аптеки и котельные

Москва, , 16:44 — REGNUM Для борьбы с убыточностью унитарных предприятий (ГУПов и МУПов) предлагается их ликвидировать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря, соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Суть проблемы состоит в том, что деятельность унитарных предприятий на конкурентных рынках приводит к их монополизации, этому способствует антиконкурентная поддержка таких предприятий со стороны должностных лиц органов власти, отсутствие антимонопольного контроля предоставления государственных муниципальных преференций таким организациям, неравные более выгодные условия экономической деятельности унитарных предприятий по сравнению с другими хозяйствующими субъектами, отмечет ФАС.

«Дополнительной проблемой обеспечения равных условий конкуренции на рынках с участием унитарных предприятий является экономическая непрозрачность их деятельности, что выражается в том, что зачастую имущество унитарных предприятий в нарушение закона не оформлено надлежащим образом, мы это видим. Несмотря на то, что в соответствии с гражданским законодательством унитарные предприятия являются коммерческими организациями, коммерческая организация создается для извлечения прибыли, но экономически, поскольку прибыль изымается собственником учредителем, экономический стимул показать эту прибыль у унитарных предприятий отсутствует», — заявил замглавы ФАС Сергей Пузыревский на пленарном заседании Госдумы.

«Кроме того, создаются экономические предпосылки для убыточности многих унитарных предприятий, поскольку убыточность предоставляет возможность получения субсидий, соответствующих бюджетам, муниципальных или региональных, и изначально зачастую мы видим ситуацию, когда унитарные предприятия являются планово убыточными с получением соответствующих субсидий на реализацию определенных мероприятий», — указал он.

Чиновник сослался на экспертов, согласно оценкам экспертного совета правительства, производительность труда унитарных предприятий в среднем в 4,5 раза ниже, чем производительность труда работников иных организаций.

«К сожалению, участие унитарных предприятий на конкурентных рынках приводит такие конкурентные рынки в состояние монополии и ведёт к монополизации, которая в соответствии с 34-й статьёй Конституции запрещается», — сказал представитель ФАС.

Суть предложения правительства

Для решения проблемы правительством РФ внесен в Госдуму законопроект, которым вводится запрет на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках с момента вступления в силу закона. Прописаны исключения, которые относятся к случаям, когда унитарные предприятия создаются по решению в соответствии с федеральным законом, актами президента и правительства; для обеспечения обороны страны и безопасности государства; для осуществления деятельности в сферах естественных монополий.

Предусматривается переходный период (сейчас предлагается два года), в течение которого унитарные предприятия, которые осуществляют деятельность на конкурентных рынках, подлежат реорганизации либо ликвидации по решению учредителей.

Экспертиза и реорганизация

Органами управления имуществом должна быть проведена оценка деятельности ГУПов и МУПов и принято решение об их реорганизации.

«Как мы представляем, это, если сектор социальный и не связан с извлечением прибыли, это бюджетные учреждения. А если это конкурентный рынок, где задача предприятия — получение прибыли, то это акционерное общество», — пояснил представитель ФАС Сергей Пузыревский.

В случае, если конкуренция на рынке отсутствует, это унитарное предприятие может продолжить осуществление деятельности, однако нового предприятия на этом рынке не появится.

Если решение о реорганизации учредителем не принимается, то по истечении переходного периода антимонопольный орган выдает такому предприятию предупреждение о проведении мероприятий по организации или ликвидации с установлением разумных сроков проведения соответствующих процедур. Если предупреждение не выполнено, то возбуждается антимонопольное дело, по результатам которого антимонопольный орган обращается с иском в суд о ликвидации.

Дискуссия в Госдуме

По поручению Госдумы ФАС провел дополнительное обсуждение законопроекта, прошли парламентские слушания на эту тему.

«К сожалению, действительно у нас не состоялась встреча с фракцией КПРФ, мы отправили соответствующее приглашение, но, я еще раз подтверждаю, мы готовы в любое удобное время провести такие встречи. К этим встречам мы готовы и дополнительно разъяснить положение законопроекта тоже готовы», — указал замглавы ФАС Сергей Пузыревский.

Где останутся ГУПы и МУПы

По результатам дополнительных обсуждений стороны договорились, что ко второму чтению необходимо уточнить сферы, в которых могут функционировать унитарные предприятия.

«Это не влияет на концепцию законопроекта, поскольку эти сферы относятся не к конкурентным рынкам», — заверил замглавы ФАС Сергей Пузыревский.

Предполагается, что к таким сферам будет относится деятельность унитарных предприятий для обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним. Также планируется «сохранение унитарных предприятий в сфере культуры, искусства и сохранения культурных ценностей», сообщил чиновник.

«Кроме того, в целях лекарственного обеспечения населения в труднодоступных территориях предлагается уточнить, что унитарное предприятие не подлежит ликвидации, при отсутствии конкуренции», — пообещал он.

Принятие федерального закона позволит решить одну из задач создания равных условий деятельности хозяйствующих субъектов на конкурентных рынках, предупреждение монополизации таких рынков, а в комплексе с иными мероприятиями утвержденного президентом национального плана развития конкуренции, обеспечить условия роста экономики, подчеркнул представитель ФАС.

«Реализация законопроекта не должна привести к социальной напряженности в сферах с отсутствующей конкуренцией», — заявил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла законопроект о ликвидации ГУПов и МУПов в I чтении