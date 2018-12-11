Против Грузии, России или Украины? В Трабзоне создается военная база Турции

Анкара, , 16:29 — REGNUM Турецкая газета Milliyet сообщила, что Анкара приступила к созданию новой военно-морской базы на восточном побережье Черного моря. Она будет расположена в районе населенного пункта Сюрмене в 40 км от города Трабзон. Ожидается, что на военной базе будут нести службу 400 военнослужащих, а также работать 200 гражданских. Отметим, что такие сообщения появлялись в турецких СМИ и ранее. При этом указывалось, что планы Турции по созданию базы к востоку от Трабзона существовали еще со времен холодной войны, но «конкретная разработка проекта началась еще в июле прошлого года в связи с началом строительства газопровода «Турецкий поток». Потом говорилось, что база, корабли которой займутся патрулированием восточной части Черного моря, «даст импульс к развитию всей северо-восточной Турции», так как «в этом районе должны появиться новые судостроительные предприятия».

Турецкий телеканал NTV уточняет, что в Анкаре велись дискуссии о том, где лучше создавать новую военную базу — в Трабзоне или в районе Эгейского моря, а может быть на побережье Средиземного моря в Мерсине «для усиления позиций на Северном Кипре». Но теперь, как считает Milliyet, «проект становится особенно актуальным в свете недавнего российско-украинского конфликта в районе Керченского пролива» и возможного активного присутствия в этой зоне ВМС США.

В то же время в соответствии с конвенцией Монтрё 1936 года военные корабли стран, которые не относятся к Причерноморью, не могут находиться в акватории Черного моря более 21 дня. В настоящее время Турция располагает восемью военно-морскими базами в четырех морях.