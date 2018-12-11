Потеря дружбы с Россией не даёт Украине шансов вступить в НАТО

Москва, , 16:28 — REGNUM Шаг президента Украины Петра Порошенко по разрыву договора о дружбе с Россией является логичным продолжением нагнетаемой украинским руководством антироссийской истерии, которая призвана поддержать истлевающий рейтинг Порошенко, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

На самом деле, по его мнению, Украина ничего от этого не выиграет, а вот её экономика пострадает в том числе и от полной неурегулированности отношений с Россией в том числе и в акватории Азовского моря. Вероятно, сейчас последуют новые провокации на границе, призванные выставить Россию агрессором и подогреть угасающий интерес Запада к украинскому проекту.

«По факту же от этого Россия ничего не теряет — отказ Украины от нейтралитета, прописанного в договоре, всё равно не даёт ей шансов на вступление в НАТО, поскольку страна имеет ряд неурегулированных территориальных конфликтов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Петр Порошенко заявил о намерениях подписать закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией 10 декабря.

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