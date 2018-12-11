Правая оппозиция Молдавии собирается в блок, чтоб «снести диктатуру»

Кишинёв, , 16:19 — REGNUM Молдавский оппозиционный блок ACUM, созданный партиями «Действие и солидарность» (PAS) и «Достоинство и правда» (Платформа DA), стал «точкой сборки» правой оппозиции Молдавии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об участии в парламентских по спискам блока заявила Либерально-дмократическая партия.

А 11 декабря вице-председатель Либеральной партии Валерий Мунтяну заявил, что покидает партию Михая Гимпу и Дорина Киртоакэ и поддержит ACUM. Мунтяну пояснил, что Либеральная партия отказалась пойти на выборы вместе с блоком, поэтому он решил выйти из партии и поддержать ACUM самостоятельно. При этом он подчеркнул, что остается унионистом и выступает за присоединение Молдавии к Румынии.

Партии PAS и DA приветствовали решение либерал-демократов и Мунтяну. «Чем больше нас будет и чем солидарнее будет оппозиция в Молдавии, тем больше шансов снести диктатуру раз и навсегда», — заявили в PAS.

Стоит отметить, что либерал-демократам и либералам было предложено выдвигаться на парламентских выборах по спискам ACUM. В то же время принимать их в блок в качестве партий PAS и DA отказались. Самостоятельно пройти в парламент ни ЛДПМ, ни ЛП не в состоянии.

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 24 февраля 2019 года. Согласно соцопросам, в будущий парламент помимо правого оппозиционного блока проходят правящая Демпартия Владимира Плахотнюка и ее саттелит — Партия социалистов Игоря Додона.

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