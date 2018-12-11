Премьер Италии призвал власти ЕС преодолеть близорукость

Рим, , 16:18 — REGNUM Властям Евросоюза следует преодолеть «близорукую строгость» и перестать бороться с экономической нестабильностью теми самыми мерами, которые способствуют ее развитию, заявил во вторник, 11 декабря, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает информагентство Ansa.

Эти заявления премьер-министр сделал во время своего выступления в парламенте, в ходе которого рассказывал депутатам о подготовке к предстоящей встрече с главой Еврокомиссии. Конте и Жан-Клод Юнкер должны будут провести заключительные переговоры по проекту бюджета Италии на 2019 год.

Премьер-министр также намекнул евробюрократам на события во Франции и призвал их при рассмотрении вопроса об итальянском бюджете «принимать во внимание быстро меняющийся политический горизонт Европы», граждане которой все четче выражают свой запрос на справедливость.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.

В настоящее время стороны продолжают переговоры. Правительство Италии, вероятно, предложит Еврокомиссии снизить дефицит до 2,2% или 2% ВВП. Часть еврокомиссаров считают и такое снижение уровня дефицита недостаточным. При этом правительство намерено сэкономить на других статьях расходов, а пенсионную и другие реформы провести, как и намечалось.