Украина сегодня: коммунист Брежнев победил неонациста Бандеру

Руслан Веснянко, , 16:13 — REGNUM

«Рейтинг» утверждает, что 79% всех опрошенных считают «голодомор» 1932−1933 годов геноцидом украинского народа. А расшифровка этого числа показывает, что таковое мнение имеют в основном селяне, молодёжь и украиноязычные граждане. То есть те, кто больше всего подвержен пропаганде этого утверждения, привнесённого в общество ещё Виктором Ющенко и продолжаемого нынче Петром Порошенко. Любопытно, что самые активные сторонники этой теории живут на Западной Украине (там и вовсе их 92%), которую Сталин включил в состав страны гораздо позже — в 1939 году.

Тут к месту вспомнить и ляпсус (назову его так) лидера партии «Батькивщина» Тимошенко, которая на одном из телевыступлений трагически рассказывала о том, как её бабушка с её же будущей матерью скиталась по стране, спасаясь от голода. Всё дело в том, что мать Юлии Владимировны родилась в 1937-м, т. е. через несколько лет после «голодомора».

Продолжу изучение опросных листов. А как же жители страны относятся к соседям? Половина опрошенных считают наиболее дружественным народом поляков (интересно, а что думают об этом поляки?), чуть меньше симпатий вызывает другой «народ» — европейцы в целом. На третьем месте белорусы. Значительно ухудшилось мнение украинцев о Венгрии — четверть респондентов негативно относится к этой соседке. Ведь эта страна украинской пропагандой поставлена на второе место в списке её антипатий. И тут ещё один сюрприз: 20% продолжают считать Россию хорошим соседом.

Спрашивали у респондентов и их мнение об исторических личностях. Наиболее позитивно опрошенные высказались по поводу гетмана Богдана Хмельницкого (73%), историка Михаила Грушевского (68%) и предателя Ивана Мазепы (53%). А дальше сюрприз! На последующих местах рейтинга коммунистический генсек Леонид Брежнев (47%) и российский император Пётр І (43%). Позади остались новые «национальные герои» Украины Степан Бандера (36%) и Симон Петлюра (30%). Но и это ещё не всё: Владимир Ленин и Михаил Горбачёв (первый фактически создал УССР, а второй развалом СССР способствовал независимости Украины) получили 25% симпатий, меньше — у Иосифа Сталина (21%).

Владимир Вятрович, директор украинского Института национальной памяти (которому остряки присвоили имя Альцгеймера), попробовал объяснить, как так получилось, что все его усилия по так называемой декоммунизации оказались тщетными — почему генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев у украинцев популярнее Степана Бандеры. Главный по переписыванию истории страны считает это инерционным атавизмом: мол, это мнение не изживших в себе воспоминания о Советском Союзе, в котором они прожили под руководством Ильича №2 целых 18 лет своей жизни, во время которых у них были наиболее интересные и приятные моменты их биографии. И с этим спорить не буду — так и было, подтверждаю.

Позорный «проигрыш» идола националистов Вятрович пояснил ещё и тем, что Бандера в советские времена был главным антигероем (но с тех пор прошло более 27 лет!) и остаётся «персоной нон грата №1» современной российской пропаганды. Но главный историк полон оптимизма — он полагает, что переосмысление значения фигуры Бандеры всё ещё впереди. Получается, что все усилия Вятровича по сносу всех памятников Ленину, проведению декоммунизации, вытравливанию всего советского наследия оказались тщетными. По-хорошему его следовало бы уволить за профнепригодность.

Кстати, несколько депутатов Верховной рады инициировали повторное присвоение Бандере звание Героя Украины. Впервые этот фокус проделал Виктор Ющенко под конец своего президентства, но сменивший его Виктор Янукович отменил это самоуправство: не из-за отвращения к Бандере, а просто по той зацепке, что этот «герой» никогда не был гражданином Украины (он был гражданином Польши), поэтому попросту не подходит под статус этого звания. Впрочем, разве есть что-либо невозможное в стране победившего майдана, где даже генеральным прокурором назначен друг президента, не имеющий юридического образования?