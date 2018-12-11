Глава правительства Италии согласился считать себя популистом

Рим, , 16:02 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник, 11 декабря, заявил, что согласен считать себя и возглавляемое им правительство «популистским», если под популизмом понимается сокращение разрыва между народом и элитой, а также защита властью интересов тех, кого она представляет, — граждан, передает информагентство Ansa.

Эти заявления премьер-министр сделал во время своего выступления в парламенте, в ходе которого рассказывал депутатам о подготовке к предстоящей встрече с главой Еврокомиссии. Конте и Жан-Клод Юнкер должны будут провести заключительные переговоры по проекту бюджета Италии на 2019 год.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.

В настоящее время стороны продолжают переговоры. Правительство Италии, вероятно, предложит Еврокомиссии снизить дефицит до 2,2% или 2% ВВП. Часть еврокомиссаров считает и такое снижение уровня дефицита недостаточным. При этом правительство намерено сэкономить на других статьях расходов, а пенсионную и другие реформы провести, как и намечалось.