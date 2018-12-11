Глава МВД Италии Маттео Сальвини прибыл с визитом в Израиль

Иерусалим, , 15:53 — REGNUM 11 декабря министр внутренних дел, вице-премьер Италии Маттео Сальвини прибыл с двухдневным визитом в Израиль. Об этом он сообщил в Twitter, опубликовав видеозапись встречи на взлетно-посадочной полосе.

«Счастлив вернуться в Израиль в качестве министра, где в течение двух дней встречусь с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, представителями правительства, светских и религиозных властей», — написал Сальвини.

10 декабря Маттео Сальвини выступил на пресс-конференции, на которой заявил, что Италия и Израиль имеют общего врага в лице исламского экстремизма. Он назвал израильский режим «одной из величайших и современных демократий в мире», а антисемитов — «дураками и преступниками».