Трутнев «опровергает» премьера Абэ

Анатолий Кошкин, , 15:41 — REGNUM

Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев опроверг «слухи» о том, что якобы на встречах лидеров России и Японии «обсуждается передача ряда Курильских островов». По сообщению ТАСС, дословно полпред заявил:

«Что касается теоретически обсуждаемых слухов о том, что будет дальше с Курилами, могу вам сказать, что я по долгу службы участвую в целом ряде переговоров Владимира Владимировича Путина с Синдзо Абэ. Никакая проблема передачи островов там ни разу не обсуждалась. Обсуждались вопросы, связанные с совместной экономической деятельностью».

Тем самым он, желая того или нет, «опровергает» не столько «безответственные СМИ», сколько премьер-министра Абэ, который убеждает свой народ в том, что на протяжении уже 24 встреч и бесед с Путиным он в первую очередь обсуждает именно вопрос о «возвращении северных территорий», причем всех, как непременном условии заключения мирного договора.

То, что Трутнев действительно по должности присутствует на отдельных встречах лидеров двух стран, сомнению не подлежит. Но он не присутствует на конфиденциальных беседах за закрытыми дверями в присутствии только переводчиков, где обсуждаются не подлежащие оглашению «деликатные» вопросы. Не мог присутствовать он и на конфиденциальной беседе в Сингапуре, когда вместо запланированных 30 минут Путин и Абэ разговаривали 1,5 часа, причем 40 минут — с глазу на глаз. Ради этого даже пропустили официальный обед от имени премьер-министра страны-хозяйки саммита. И никто меня не убедит, что при этом речь шла о «совместной хозяйственной деятельности» на островах, на которые претендует Япония. Тем более что вышедший после беседы с Абэ к журналистам президент сообщил, что речь шла об «активизации переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации 1956 года». Ну, а, как известно, в этой декларации по волюнтаристскому настоянию тогдашнего советского руководителя Никиты Хрущева японцам, правда, в общей форме, была обещана после подписания мирного договора Малая Курильская гряда — остров Шикотан и островная группа, именуемая в Японии Хабомаи. Так что за закрытыми дверями лидеры двух стран обсуждают отнюдь не вопросы «совместной хозяйственной деятельности». Что и подтвердил впоследствии пресс-секретарь президента, «успокоивший» наш народ, пообещав, что «автоматической» передачи островов не будет, а будет какая-то другая. Видимо, «в ручном режиме»…

И вообще, по так называемому «курильскому вопросу» обнаруживается все больше нестыковок в заявлениях, комментирующих переговоры лидеров двух стран высокопоставленных лиц. То помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков заявляет, что Путин и Абэ договорились о «совместной хозяйственной деятельности» на южных Курилах на основе российского законодательства, а премьер Абэ фактически его опровергает, заявляя своему народу, что достигнута договоренность о создании для японских компаний «особой системы». При этом имеется в виду якобы согласие российской стороны пренебречь конституционной законодательной базой нашей страны и разработать и внедрить систему законов, учитывающих притязания японского правительства на южные Курилы. При этом слова помощника президента, мягко говоря, повисают в воздухе.

Или взять последнее справедливое заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что непременным условием каких бы то ни было переговоров об условиях заключения мирного договора должно быть четкое и определенное признание официальным Токио итогов Второй мировой войны, надо понимать, включая территориальные. И в то же время министр Лавров вместе с помощником Ушаковым должны вести переговоры с японскими представителями «об ускорении переговоров по мирному договору на базе Совместной советско-японской декларации 1956 года», а именно, получается, о способах и условиях «передачи островов Шикотан и Хабомаи». Но ведь на сегодняшний день нет никаких признаков того, что в Японии готовы к пересмотру своей позиции и признанию итогов Второй мировой войны, то есть в данном случае признанию законности и обязательности для Токио международных соглашений о передаче СССР всех Курильских островов. Как можно совместить эти два подхода?

Не желает или не может прояснить существо переговоров Абэ с Путиным и министр иностранных дел Японии Таро Коно, который, как сообщает ТАСС, «в ходе состоявшейся во вторник регулярной пресс-конференции несколько раз подряд ушел от вопросов, касающихся мирного договора с Россией и хода переговоров по этой теме».

«В частности, министра попросили прокомментировать заявление его российского коллеги Сергея Лаврова, который отметил, что признание Японией итогов Второй мировой войны необходимо для продолжения переговоров по мирному договору с Россией. Коно четыре раза подряд просил журналистов «перейти к другому вопросу». В результате один из них сказал, что подобные ответы не соответствуют формату пресс-конференции. На это министр заявил, что «хочет тщательно подготовить атмосферу для переговоров» с РФ. Также Коно напомнили, что в отличие от него, представители российского правительства регулярно комментируют тему российско-японских отношений», — информирует ТАСС.

Итак, жертвами архаичной в XXI веке «тайной дипломатии» становимся не только мы, русские, но и японцы, чего ранее не бывало. А значит, несуразная в данном случае детская игра «черное и белое не берите, да и нет, не говорите» продолжается. Интересно, доколе?