Латвия продолжает попытки переманить белорусский транзит из Литвы

Рига, , 15:39 — REGNUM Латвия не оставляет свои попытки реанимировать свою транзитную отрасль путем переманивания белорусских грузов из Клайпедского порта в Литве в Рижский порт. Так, в ноябре 2018 года, в Витебске состоялись «Дни Латвийских регионов в Витебске», в которых поучаствовало около 120 латвийских делегаций — представители самоуправлений и предприятий, в числе которых были также представители латвийских железных дорог — «Latvijas dzelzceļš» (LDz) и управления Рижского свободного порта, сообщает латвийский портал Delfi.

Как пишет издание, такой значительный интерес со стороны Латвии к мероприятию объясняется тем, что именно белорусский город Витебск обладает стратегическими характеристиками для латвийского транзита. Подчеркивается, что Витебск обладает обширной сетью железных дорог с общей протяженностью более 1200 километров, что делает его важным транспортным узлом. Так как белорусские железнодорожные сети в Витебске «напрямую» соединены с Латвийской железной дорогой, это, по мнению издания, делает белорусский город «воротами к латвийским портам». В связи с конкурентной борьбой с Литвой за белорусский транзит, отмечается, что существенными преимуществами по привлечению грузов из Витебского региона обладает именно Латвийский коридор.

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Сообщается также, что за январь-октябрь 2018 года между Белоруссией и Латвий железнодорожным сообщением было перевезено 24,65 миллиона тонн груза, из которых 7,8 миллиона тонн, или на 32% более, чем год назад, дали грузы белорусского происхождения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за того, что отношения Белоруссии и Литвы осложнены позицией официального Вильнюса в отношении Белорусской АЭС, президент Александр Лукашенко взял курс на стратегическое торгово-экономическое партнёрство с Латвией с целью обеспечить беспрепятственный выход к морю, назначив в сентябре 2018 года нового посла в прибалтийской республике. В Литве заявлению белорусского президента о возможном перенаправлении транзита грузов в сторону Латвии не придают большого значения.

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