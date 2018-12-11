Вторник, 11 Декабря 2018 года
15:46:22 МСК

Палестинцы вышли на улицы в знак протеста против израильских рейдов

Политика

Жители Палестины просят международное сообщество вмешаться

Рамалла , 11 декабря 2018, 15:42 — REGNUM  Десятки палестинцев вышли на улицы города Рамалла в знак протеста против регулярных рейдов Израиля на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 11 декабря Anadolu.

Манифестанты призвали международные правозащитные организации вмешаться в ситуацию, дабы впредь Израиль не позволял себе нарушение прав человека на палестинских территориях.

Напомним, власти Израиля проводят регулярные рейды на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило, в ночное время суток.

В тюрьмах еврейского государства в настоящее время находится свыше 6 тыс. 500 палестинцев, в числе которых женщины, дети, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.

Читайте ранее в этом сюжете: Израильские радикалы призвали убить Махмуда Аббаса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить