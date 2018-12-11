Палестинцы вышли на улицы в знак протеста против израильских рейдов

Рамалла , , 15:42 — REGNUM Десятки палестинцев вышли на улицы города Рамалла в знак протеста против регулярных рейдов Израиля на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 11 декабря Anadolu.

Манифестанты призвали международные правозащитные организации вмешаться в ситуацию, дабы впредь Израиль не позволял себе нарушение прав человека на палестинских территориях.

Напомним, власти Израиля проводят регулярные рейды на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило, в ночное время суток.

В тюрьмах еврейского государства в настоящее время находится свыше 6 тыс. 500 палестинцев, в числе которых женщины, дети, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.

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