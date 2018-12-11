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Гендиректору Google предъявят жалобы на компанию в Конгрессе США

Политика

Топ-менеджеру предстоит защитить интернет-гиганта от обвинений

Вашингтон, 11 декабря 2018, 15:26 — REGNUM  Генеральный директор Google Сундар Пичаи приглашен на слушания в американский конгресс в рамках дела о сборе данных. Об этом 11 декабря сообщает Bloomberg.

Пичаи выступит перед юридическим комитетом палаты представителей. На слушаниях, посвященных практике сбора, использования и фильтрации данных будут обсуждаться и другие темы, отмечает издание.

Так, Пичаи предъявлят жалобы на компанию, среди которых — обвинения в политической предвзятости, «противоречивый план по возвращению» на китайский рынок и возможные нарушения антимонопольного законодательства. Топ-менеджеру предстоит защитить интернет-гиганта от обвинений.

Как сообщало ИА REGNUM, в России интернет-компания Google оштрафована Роскомнадзором на 500 тыс. рублей. Основанием стал отказ подключиться к реестру запрещённых сайтов, чтобы исключать из поисковой выдачи заблокированные интернет-ресурсы.

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